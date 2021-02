Panucci: "Ibra a Sanremo? Con Capello non sarebbe mai andato. Hakimi e Theo erano da Real"

Mentalmente arriva favorita l'Inter dopo aver agguantato la vetta. Per il Milan però questa può essere una gara ideale per ritornare con la testa positiva". Parla così Christian Panucci - doppio ex di entrambe le squadre - a GazzaTalk in vista del derby di domenica: "Il fattore chiave? Non perdere la testa e focalizzarsi sulla gara per tutti i 90'. Ibrahimovic e Lukaku? Sono due giocatori che creano tante difficoltà alle difese. Quando li affronti, la sera prima ti danno grandi pensieri".

Theo Hernandez o Hakimi? "Li vorrei tutti e due. Hakimi è molto più offensivo che difensivo. Theo ha grande gamba ed è determinante per il Milan. Il Real Madrid è strano, probabilmente ha fatto altri tipi di scelte ma potevano assolutamente servirgli perché a giro ci sono pochi esterni di qualità".

Inter Lukaku dipendente? "Anche sei o sette mesi fa si diceva che il Milan fosse dipendente da Ibra. Ma la fortuna degli allenatori sono i giocatori e Lukaku è determinante, così come anche Ibra per il Milan. Sono due giocatori che alzano il livello anche mentale della squadra".

Capello ha detto che sarebbe stato meglio per Ibra non partecipare a tutte le serata di Sanremo in un momento così delicato della stagione: "Sono d'accordo con lui - continua Panucci -, è vero che ci sono contratti e accordi dove non si può entrare, ma sono convinto che se ci fosse stato Capello, Ibra a Sanremo non ci sarebbe andato".