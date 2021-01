Papastathopoulos risolve il suo contratto con l'Arsenal. Il Genoa osserva interessato

vedi letture

Sokratis Papastathopoulos a breve non sarà più un giocatore dell'Arsenal: stando a quanto riportano i colleghi di football.london, il greco ha trovato l'accordo per lasciare i Gunners attraverso una risoluzione consensuale del proprio contratto. Niente di sorprendente, visto che il giocatore era stato annunciato in uscita dal tecnico Arteta: a lui rimane interessato il Genoa, pronto a riportarlo in Italia per rafforzare la retroguardia di Ballardini.