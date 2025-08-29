Ufficiale Parma, arriva Cutrone dal Como: prestito con diritto di riscatto. I comunicati

Patrick Cutrone è un nuovo giocatore del Parma. Come ufficializzato dal club ducale e dal Como con due comunicati ufficiali diramati sui rispettivi siti, l'attaccante si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato del Parma.

"Parma Calcio annuncia che Patrick Cutrone è stato acquistato dal Como 1907 a titolo temporaneo con diritto di opzione. Oltre 100 gol in carriera (fra Serie A, Premier League e le competizioni europee), 7 realizzati nell’ultimo campionato di Serie A (insieme a 5 assist): è nato per il gol, Patrick, lo ha dimostrato ovunque abbia giocato. E oggi il mondo gialloblu non vede l’ora di vedere la sua carica e la sua energia in campo, per festeggiare il suo primo gol con la maglia del Parma Calcio".

Il comunicato del Como.

"Como 1907 comunica il passaggio a titolo temporaneo con opzione di Patrick Cutrone al Parma. Il club ringrazia Patrick per il suo impegno e il suo contributo per la maglia. Dal suo arrivo nel 2022 Cutrone ha collezionato oltre cento presenze e segnato più di trenta gol, contribuendo a riportare il club lariano in Serie A. I suoi gol, il suo duro lavoro per la squadra e il suo legame con i tifosi lo renderanno per sempre parte di questa squadra. Il Como 1907 è orgoglioso della sua storia e delle sue persone. Patrick ha scritto un capitolo di questa storia e parte con la gratitudine del club e i migliori auguri per il futuro. Una volta Lariano, per sempre Lariano".