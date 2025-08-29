Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Dopo oltre 200 partite, Castagnetti saluta la Cremonese. Passa a titolo definitivo al Cesena

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:06Serie B
di Claudia Marrone

È stato il primo giocatore, dagli anni 2000 a oggi, a superare le 200 presenze con la maglia della Cremonese, ma l'avventura di Michele Castagnetti in grigiorosso si è definitivamente conclusa: dopo la promozione in Serie A arrivata nella finalissima playoff contro lo Spezia, il centrocampista passa a titolo definitivo al Cesena.
Di seguito, la nota del club lombardo:

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Cesena FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Castagnetti.

Si chiude così uno dei capitoli più importanti e longevi della storia recente grigiorossa: il centrocampista emiliano, a Cremona dall’estate del 2018, è stato il primo giocatore di movimento a superare quota 200 presenze in maglia Cremo dagli anni 2000 ad oggi, oltre a vivere da protagonista le promozioni in Serie A del 2022 e 2025. Nel corso della sua esperienza all’ombra del Torrazzo si è affermato come uno dei migliori interpreti della Serie B nel ruolo di regista, diventando inoltre un punto di riferimento per i compagni dentro e soprattutto fuori dal campo, vestendo a più riprese la fascia di capitano.

In totale ha giocato 222 partite in grigiorosso (di cui 27 in Serie A), mettendo a segno 11 reti e 23 assist: dal gol alla Juve Stabia nella semifinale playoff dello scorso anno alle prodezze dalla distanza contro Frosinone, Virtus Entella e Venezia, sono tanti i momenti indimenticabili che rimarranno impressi nella memoria dei tifosi della Cremo.

Il club grigiorosso ringrazia Michele per la grande professionalità mostrata in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

