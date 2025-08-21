Ufficiale Parma, ecco l'annuncio di Mariano Troilo. Il difensore argentino arriva dal Belgrano

Mariano Troilo è il nuovo difensore del Parma. Ad ufficializzarlo, lo stesso club ducale attraverso un comunicato: "Parma Calcio annuncia che Mariano Troilo è stato acquistato a titolo definitivo dal Club Atlético Belgrano e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Difensore argentino, 22 anni, da sempre con la maglia del Belgrano, la sua unica squadra. Altissimo (194 cm), potente e con una grande struttura fisica, Mariano ha fatto da subito valere le sue attitudini in campo: con il Club argentino ha collezionato 71 presenze in tre stagioni, ha realizzato 5 gol dimostrando di avere anche una forte propensione offensiva. Oggi tutto il Club gialloblu accoglie Mariano nella nostra famiglia!".

Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo che costa al Parma circa 8 milioni di euro. Il calciatore aveva già svolto le visite mediche nella mattinata di lunedì e dopo i consueti test fisici adesso ha messo la firma sul suo nuovo contratto. Il Belgrano - riporta parmalive.com - mantiene il 15% sulla futura rivendita dell'argentino.