Parma, per Cancellieri valutazione troppo alta. Se ne riparlerà con la Lazio

Matteo Cancellieri è stato sicuramente una pedina importante nella stagione del Parma, con 27 presenze di cui 19 da titolare e tre reti a referto. Poi l'infortunio che lo ha tenuto fuori da marzo in poi, fino al rientro in campo avvenuto soltanto ieri a Bergamo. LaLazioSiamoNoi prova a fare il punto della situazione attorno all'esterno classe 2002, in prestito al Parma proprio dalla Lazio, con i crociati che vantano un diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro.

Sia per Pecchia prima che per Chivu poi è stato un elemento importante ma l'alta valutazione fissata frena i discorsi sul riscatto: le valutazioni sono in corso e proseguiranno nelle prossime settimane da parte della dirigenza crociata, prima ancora di tuffarsi nel mercato.