Pioli verso la gara contro l'Udinese: "Occhio, hanno creato problemi a tanti"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, presenta la gara di domani contro l'Udinese in conferenza stampa. 31 punti su 36 in trasferta, domani si gioca invece a San Siro. "I numeri parlano chiaro ma senza tifosi in casa o fuori non è così determinante. I risultati lo dimostrano, nostri e di tutti. Ci sono sempre più vittorie fuori casa ma giocare nel tuo stadio, essere nel tuo spogliatoio, ci sono situazioni che gli altri non conoscono. Quel che conta però è che è una gara importante, l'Udinese ha creato difficoltà a noi e a tutte le squadre. Servirà una prestazione importante".