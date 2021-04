Pirlo a sorpresa: "Ronaldo ha un problema al flessore, contro l'Atalanta non ci sarà!"

Qual è il tasto sul quale batterà maggiormente per la gara di domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ha risposto così alla vigilia del match contro l'Atalanta. "Abbiamo lavorato bene durante la settimana. L'Atalanta ha caratteristiche particolari, gioca un calcio diverso rispetto alle altre squadre e abbiamo provato contromosse da attuare per evitare la loro pressione feroce. Sono contento della settimana che abbiamo avuto, loro ti portano a fare una gara intensa ma io sono fiducioso".

C'è solo Bernardeschi fuori in questo momento, ha l'imbarazzo della scelta.

"Una grossa defezione c'è, Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessione, con lui e col dottore abbiamo deciso di non convocarlo. Non si sentiva in grado di poter spingere, abbiamo preferito lasciarlo a riposo".

