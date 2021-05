Pirlo: "La Juve del futuro? Più consapevole. Rabiot centrocampista unico a livello mondiale"

vedi letture

Nel corso dell’intervista a Dazn dopo il 4-1 al Bologna, Andrea Pirlo ha anche spiegato come si ‘immagina la Juventus del futuro: “Più forte, con giocatori consapevoli delle loro capacità come Rabiot. Lui si è tolto le incertezze che aveva in precedenza, è un centrocampista unico a livello mondiale. In alcuni casi sono riuscito a farli rendere al massimo conoscendogli meglio".