Pisilli: "Sognerò per sempre quel gol sotto la Sud. La mia dedica è tutta per Bove"

vedi letture

Niccolò Pisilli, intervistato da Sky Sport, ha commentato così il suo gol di stasera col Lecce e, più in generale, la vittoria della sua Roma: "Sul gol ho seguito l'azione da dietro e Paulo ha dato una grande palla a Saud, che ha messo un cross molto intelligente per me che arrivavo dalle retrovie e penso sia stato un bel gol pure di tutta la squadra”.

Come ha fatto a mettere d’accordo tutti a 20 anni?

“Io provo a dare sempre il 100% di me stesso e penso che questa sia la cosa principale. Poi a qualcuno posso piacere un po' di più, a qualcuno un po' di meno, ma penso che la cosa principale sia mettere tutto se stesso in campo”.

Gol sotto la Sud.

“Lo sognavo da tanto tempo, quella corsa sotto la Sud è stata bellissima e me la ricorderò per sempre”.

Sua mamma fa la psicologa, quanto c’è di lei nel suo modo di giocare a calcio con il sorriso?

“Mamma mi dà tanti consigli, poi così io sono molto curioso di queste cose, le chiedo le cose, le spiega un pochino e gioco con il sorriso perché alla fine è la cosa più bella del mondo giocare a calcio e quindi per questo mi viene spontaneo”.

Su Bove.

“Questo gol è tutto per lui, è veramente tutto per lui. Spero che le cose andranno per il meglio perché Edoardo è un ragazzo veramente d'oro. Mi ha aiutato tantissimo ad inserirmi nella squadra. Penso sia stata la persona più importante nel mondo del calcio che ho conosciuto fino ad oggi”.

L’hai sentito?

“Io gli ho mandato un messaggio come tutti, poi adesso è giusto che abbia la sua privacy per lui, per la famiglia. Io gli mando un grande abbraccio e questo gol lo dedico tutto a lui, ovviamente”.