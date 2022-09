Provedel dallo Spezia alla Lazio: ha rubato il posto a Luis Maximiano in pochi minuti

Sono bastati sei minuti, e non quelli del cambio Rivera-Mazzola, a Ivan Provedel per prendersi il posto da titolare nella Lazio. Perché l'espulsione di Luis Maximiano contro il Bologna, dopo trecentosessanta secondi dall'inizio della partita, ha spostato il piano del numero uno, facendo sì che diventasse l'ex Spezia, arrivato per 2,5 milioni di euro nelle fasi finali del mercato. Da lì in poi è stato un crescendo, basti vedere anche le parole di elogio che arrivano da più parti, ma anche la chiamata in Nazionale di Roberto Mancini, curioso di vedere come possa essere impiegato alle spalle dei titolari.

Formula e cifre del trasferimento:

Definitivo, 2,5 milioni di euro

Recap presenze e minuti giocati:

Nove partite, 802 minuti

Media voto TMW (in campionato)

6,58