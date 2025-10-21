PSG a valanga, Mourinho giù. City in alto con Haaland: Champions League, i parziali delle 21

Arrivano i risultati parziali delle 7 partite in scena in contemporanea questa sera per il terzo turno di League Phase di Champions League. Il PSG conduce i giochi 3-1 a Leverkusen: Pacho ha aperto le danze, Grimaldo ha sbagliato dal dischetto, l'espulsione di Andrich prima e Zaabrnyi poi (nell'arco di 5 minuti tra la gomitata del capitano delle Aspirine e la trattenuta in area del difensore ucraino dei parigini) cambiano gli equilibri e gli spazi sul terreno di gioco. Portando al momentaneo pari di Aleix Garcia al 38', ma Doué e Kvaratskhelia tagliano le gambe ai padroni di casa. E la doppietta del francese cala il poker al 40'+3.

Gara bloccata e senza gol nella prima frazione in quel di Emirates Stadium tra Arsenal e Atletico Madrid, ferme sullo 0-0. Il Benfica di Mourinho si ritrova sotto 0-1 a Newcastle per la rete incassata da Gordon, mentre Guardiola sta già espugnando la Ceramica del Villarreal con Haaland e Bernardo Silva. E Manchester City al rientro negli spogliatoi per l'intervallo avanti 2-0.

Il PSV Eindhoven ha ribaltato il Napoli di Antonio Conte da 0-1 a 2-1, decisivi un autogol di Buongiorno e un errore fatale dello stesso che ha spalancato un'autostrada a Saibari per il gol del sorpasso. L'Inter invece chiude il primo tempo in vantaggio con due gol: sfondamento di Dumfries prima e tiro a giro di Lautaro poi.

I parziali delle 21

Arsenal - Atletico Madrid 0-0

Copenaghen - Borussia Dortmund 1-1

20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C)

Bayer Leverkusen - PSG 1-4

7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P)

Newcastle - Benfica 1-0

32' Gordon (N)

PSV - Napoli 2-1

31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P)

Royale Union SG - Inter 0-2

41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I)

Villarreal - Manchester City 0-2

17' Haaland (M), 40' Silva (M)