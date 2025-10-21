Arsenal, Atletico distrutto. Arteta: "Doppietta Gyokeres? Aveva il sorriso più grande di tutti"

Che batosta all'Atletico Madrid. Questa stagione l'Arsenal sembra avere una marcia in più e dopo aver conquistato la vetta della Premier League nel weekend, stavolta demolisce i colchoneros di Simeone per 4-0, quattro reti peraltro segnate nel secondo tempo. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, oltretutto si trova al terzo posto nella classifica unica di Champions League e non potrebbe essere più soddisfatto di così.

"È stata una partita difficile. Dopo il gol si sono un po’ aperti e per noi è stato un po’ più facile trovare gli spazi. Sono molto felice del risultato", ha commentato il tecnico dei londinesi ad Amazon Prime al termine del match. "A questo livello in Champions League bisogna davvero alzare il livello, e noi lo abbiamo fatto in ogni fase del gioco. Sono molto soddisfatto". Una serata perfetta, anche per la doppietta di Gyokeres dopo le svariate critiche ricevute: "Contentissimo, se lo meritava pienamente. L’impegno che mette al servizio della squadra è eccezionale".

E ha aggiunto: "Valutiamo molto tutto quello che fa per il gruppo, oggi aveva il sorriso più grande sul volto, e guarda i suoi compagni. Speriamo che questo sia l’inizio di una bella serie". Sul cross da calcio piazzato di Declan Rice: "È stato superbo. Avremmo potuto segnare già nel primo tempo, ma avere la capacità di fare gol in questi modi, e con diversi giocatori che segnano, è importante. Vogliamo continuare e migliorare". Sulla fiducia trasmessa ai e dai tifosi: "Crea una coesione migliore tra noi e i sostenitori, la fiducia è fondamentale nello sport. Ora concentriamoci sulla partita di domenica".