Pulisic in panchina, il commento di Tuchel: "Brutta notizia per lui, ma ci serviranno 15 giocatori"

Nel pre-partita di Chelsea-Real Madrid, in campo tra meno di un'ora a Stamford Bridge, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Non credo serva un miracolo o qualcosa di folle, serve una prestazione al nostro miglior livello. Abbiamo fiducia in noi stessi, dobbiamo prepararci per ogni difficoltà che può porci questa sfida. C'è bisogno anche di un pizzico di fortuna, di qualche episodio a favore, di quelli che possono decidere partire come questa".

Oggi giocherà Havertz. Come l'ha presa Pulisic?

"Christian ha avuto una brutta notizia oggi, ma sono certo che avremo bisogno di quindici giocatori. Kai ci dà un po' di altezza sui calci piazzati".

Rudiger indosserà una maschera protettiva?

"Lo deciderà durante il riscaldamento, sta a lui: non partecipo a questa decisione".