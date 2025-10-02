Napoli, Hojlund: "Ho esultato toccando lo stemma perché amo giocare qui e in Champions"

Rasmus Hojlund, intervistato dalla UEFA al termine della gara di ieri, ha fatto riferimento anche alla sua particolare esultanza, che lo ha visto toccare prima lo stemma del Napoli e poi quello della Champions League, ha fornito una duplice motivazione: "Ho esultato toccando lo stemma del Napoli perché sono felice di giocare qui, e quello della Champions League perché amo segnare in Europa".

Hojlund ha poi spostato l'attenzione dai meriti individuali a quelli collettivi: "Non mi piace parlare della mia prestazione, ma della squadra. De Bruyne? Giocare con un talento eccezionale come Kevin De Bruyne è speciale, io devo solo attaccare lo spazio e lui mi darà il pallone".

Le cifre dell'accordo finale tra Napoli e Manchester United per il trasferimento del danese

Il prestito oneroso al Napoli costerà 6 milioni di euro (anziché i 5 milioni concordati inizialmente), mentre il riscatto è fissato a 44 milioni di euro (anziché i 40 milioni di euro ipotizzati). Un affare totale da 50 milioni di euro dunque, che ha già iniziato a pagare dividendi importantissimi al club azzurro. Il Manchester United invece per prenderlo dall'Atalanta aveva speso ben 70 milioni, più ulteriori 10 milioni di bonus, mentre Hojlund ha firmato con la squadra inglese un contratto fino al 30 giugno 2028.