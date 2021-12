Real Madrid, Ancelotti: "Controllato bene la partita. Col possesso non vinci le partite"

vedi letture

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Inter: "La partita. Anche quanto l'Inter ha spinto un po' di più nel primo tempo ma noi eravamo messi bene dietro e abbiamo rischiato poco. Abbiamo controllato bene la partita. Non c'era bisogno di far cose straordinaria soprattutto dopo che siamo andati in vantaggio. Si poteva andare 2-0 a fine primo tempo, direi tutto bene, Non ho visto pecche nella squadra. Qua sono un po' critici a dire che il Real non ha fatto il possesso e io ho detto che con il possesso non vinci le partite. Le vinci se fai gol".

L'Inter?

"L'Inter è una squadra forte, difficile da controllare. Nella nostra intenzione non c'era di pressare forte in avanti. Lo abbiamo fatto un paio di volte e loro sono usciti e abbiamo rischiato".