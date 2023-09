Renato Sanches ancora ko: fuori al 28' per un problema al flessore. La dinamica dell'infortunio

vedi letture

È durata appena 28 minuti la partita odierna di Renato Sanches. Nella prima gara del Gruppo G di Europa League tra Sheriff Tiraspol e Roma, il centrocampista portoghese è stato costretto infatti a dare forfait poco dopo la metà del primo tempo. Come appreso dalla redazione di Vocegiallorossa.it, l'ex PSG ha rimediato un fastidio alla coscia destra.

La dinamica dell'infortunio

Lancio di Karsdorp per Renato Sanches che scatta, ma trattiene la corsa e non fa suo il pallone (con l'olandese che alza le braccia in senso di disapprovazione perché era un buon passaggio). Nell'azione successiva è lo stesso Karsdorp che mette il pallone fuori e, dopo un colloquio con Foti e lo staff medico, Sanches abbandona il campo. Al suo posto Paredes, autore poi dell'1-0.