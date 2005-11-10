Non ci resta che la Roma: solo Gasperini può evitare un clamoroso 4 su 4 per l'Italia

L’Italia si aggrappa alla Roma. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli nella prima delle due serate di Champions League, è arrivato anche il ko del Como, battuto 3-1 dal Feyenoord a Rotterdam. Tre italiane in campo, tre sconfitte: adesso tocca alla squadra di Gian Piero Gasperini, in campo con il Real Madrid allo Stadio Olimpico, evitare una serata che entrerebbe nella storia europea del nostro calcio per il motivo peggiore.

Non è mai successo

Nella storia della Champions League, infatti, non è mai capitato che quattro squadre italiane perdessero nella stessa giornata della competizione. Ci si è fermati più volte a quota tre, anche nelle stagioni in cui la Serie A portava quattro o cinque rappresentanti nella fase principale. L’ultimo precedente risale alla sesta giornata del 2022/23: persero Napoli con il Liverpool, Inter con il Bayern Monaco e Juventus con il Paris Saint-Germain, ma il Milan superò nettamente il Salisburgo a San Siro.

Stavolta il rischio del poker, al contrario, è concreto. A evitare il 4 su 4 dell’Italia può essere soltanto la Roma, chiamata paradossalmente alla sfida più complicata del turno con il Real Madrid di José Mourinho.