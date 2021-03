Ribery non basta alla Fiorentina. 2-3 col Milan e rabbia Prandelli: +7 sulla zona retrocessione

Una sconfitta che brucia per la Fiorentina, quella contro il Milan al Franchi al termine di una prestazione tutto sommato convincente, grazie anche al 4-4-2 messo in campo da Cesare Prandelli. Proprio l'allenatore viola non ha parlato nel post gara, per un leggero malessere dovuto probabilmente alla rabbia per il risultato, con la sua squadra che si è vista raggiungere in classifica sia dallo Spezia che dal Benevento. Il vantaggio sul terzultimo posto è rimasto comunque invariato, vista la sconfitta del Cagliari proprio contro i liguri.

Non è bastato Franck Ribery, il migliore nelle pagelle di TuttoMercatoWeb.com, supportato al meglio da Vlahovic che pur senza segnare è stato comunque prezioso. Non del tutto convincente invece Castrovilli, sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.