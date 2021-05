Rimpianti dopo mercoledì? Pirlo: "Sarebbe bastato poco per avere qualche punto in più"

Quanti rimpianti hai alla luce della prestazione di Reggio Emilia? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per la 37esima giornata di Serie A ha risposto così: "Dispiace soprattutto per quello, in certe occasioni c'è mancata quella compattezza e bastava veramente poco per avere qualche punto in più. Abbiamo avuto durante la stagione cali di tensione e non avevamo sempre il fuoco dentro come l'altra sera. Questi sono punti che ti costano i campionati".

