Roma, Bove ringrazia Mou: "È uno dei più grandi al mondo, ma ha l'umiltà di parlare con noi giovani"

vedi letture

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'esordio da titolare nella sfida di questa sera contro il CSKA Sofia: "Sono cresciuto nella Roma, ho visto tantissime partite e far parte dei titolari è un'emozione grandissima. Spero che sia solo il punto d'inizio per continuare a giocare e far bene con questa squadra. Cerco di fare il meglio per la squadra e di fare quello che mi chiede il mister. Contribuire al gol non è la cosa più importante perché si tratta di un'azione corale. Mourinho? Devo ringraziarlo perché è uno dei più grandi allenatori in circolazione, ma ha l'umiltà di parlare con noi giovani".