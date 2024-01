TMW Roma, caccia al dopo Thiago Pinto: c’è l’idea Cherubini, la situazione

vedi letture

Roma alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Thiago Pinto che sarà ufficiale da febbraio e inevitabilmente porterà alla ricerca di un sostituto con un esito finale previsto per marzo-aprile, quando verrà fatta la scelta definitiva.

Tante le piste che saranno vagliate dal club giallorosso in questi mesi. Da Frederic Massara con cui è previsto un incontro a Francois Modesto. Ma c’è un’altra idea in casa Roma che può diventare concreta a stretto giro di posta.

Si tratta di Federico Cherubini, classe 1971, già ds della Juventus e oggi nello staff dirigenziale bianconero.

Tanti i calciatori voluti e valorizzati negli anni da Cherubini alla Juventus. Dai vari Yildiz e Soulé fino al big Dusan Vlahovic fortemente corteggiato sino alla fumata bianca. E la Roma per il futuro pensa proprio a colui che ha svezzato numerosi talenti alla Juventus mostrando un occhio attento e un fiuto non indifferente. Nei pensieri giallorossi per la prossima stagione c’è (anche) Federico Cherubini…