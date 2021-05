Roma, Carles Perez verso la convocazione: ancora in dubbio Diawara e Smalling

Il Tempo in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati in casa Roma. Villar ed El Shaarawy (gran gol in allenamento) sono praticamente certi della convocazione contro l'Inter e filtrano buone sensazioni anche per il rientro di Carles Perez. Ancora in dubbio Diawara e Smalling, assenti tutti gli altri.