Roma, Dan Friedkin per la prima volta all'assemblea dell'Eca. Senza Juve, Real e Barcellona

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, è a Ginevra per l'assemblea generale dell'Eca, l'associazione che raggruppa tutti i più importanti club europei, esclusi la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona, non riammessi perché ancora a favore della Superlega. Friedkin - riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport - è accompagnato dal Chief Operating Officer Francesco Calvo: avrà modo di incontrare il presidente della Uefa Ceferin, che sarà a Ginevra e parlerà alla platea, mentre Infantino farà il suo discorso in video collegamento.