Roma, è Abraham mania. Caposaldo del futuro di Mourinho, ad un passo da Batistuta e Montella

Sembrava un’impresa o quasi sostituire Edin Dzeko senza risentirne, ma dopo appena sette mesi dal suo addio, il bosniaco appare già uno sbiadito ricordo. Tutto questo grazie a Tammy Abraham, l'attaccante inglese che è già nella storia e nel cuore dei tifosi della Roma. L’ex Chelsea - sottolinea Repubblica - sta conquistando tutti a suon di gol e record: già arrivato a quota 20 reti alla sua prima stagione in Italia (13 in Serie A, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia), è ad una sola rete dagli eroi scudettati Montella e Batistuta (21) e quattro da Volk (24), il cannoniere del primo tricolore.

Caposaldo per il futuro. Mourinho, dunque, si gode l’exploit del suo bomber, compiacendosi della sua felice intuizione estiva di puntare su di lui, per il post Dzeko, con una buona dose di rimpianti in casa Chelsea. Un vero e proprio caposaldo per i progetti dell'allenatore portoghese.