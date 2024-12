Roma, Hummels: "Ho zero dubbi. Nel giro di poche settimane tutto sembrerà molto più bello"

Mats Hummels si è fermato in tempo contro l'Atalanta e quindi sarà presente nella delicata sfida della Roma contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tedesco ha sentito la schiena tirare, poi i muscoli posteriori della coscia e ha chiamato il cambio, ma nella giornata di ieri stava già molto meglio e ha rassicurato Claudio Ranieri. Il tecnico intende puntare sull'ex Borussia Dortmund, che considera una certezza alla quale appoggiarsi nelle difficoltà.

Hummels è ancora lontano dalla forma migliore, solo 6 mesi fa giocava una finale di Champions League, ora invece lotta per non retrocedere, ma non lo fa pesare a nessuno, anzi. Lunedì ha annullato Retegui e Lookman finché è stato in campo, martedì ha cercato di infondere coraggio all'ambiente, facendo presente che in passato è risalito addirittura dal penultimo posto dopo il girone di andata: "So che questo è un momento duro. Ma ho zero dubbi, nel giro di poche settimane tutto sembrerà molto più bello. Usciremo da questa situazione tutti insieme. Comunque sono felice di aver giocato la prima partita in casa".

Infine ci sono pure Dybala e Paredes sui quali l'allenatore fa assoluto affidamento. In fondo sono giocatori esperti che sanno gestire la pressione. Il tecnico di Testaccio ha spiegato senza mezzi termini in privato e in pubblico: "I tifosi della Roma meritano di più".