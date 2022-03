Roma, il tunnel di Spinazzola: per il recupero serve almeno un altro mese

Si allungano ancora i tempi per il recupero di Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio subito in Nazionale nel corso dell'Europeo. L'esterno era tornato a lavorare in parte col gruppo ma il tendine si è gonfiato di nuovo ed ha dovuto riprendere la fisioterapia. Ha pensato anche di effettuare un nuovo intervento, strada poi scongiurata. Servirà almeno un altro mese per rivederlo in campo, come del resto aveva previsto Mourinho che ha sempre parlato di aprile/maggio per il recupero del giocatore. Il peggio ora sembra comunque alle spalle, basterà non avere fretta e inserirlo in squadra di nuovo in modo molto graduale. A riportarlo è Il Tempo.