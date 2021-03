Roma, Jesus in isolamento (ma negativo all'ultimo tampone). La squadra non andrà in bolla

Dopo il contatto diretto con un positivo al Covid-19, il difensore della Roma Juan Jesus ha lasciato il ritiro giallorosso di Firenze per far rientro nella Capitale, dove resterà in isolamento. Il brasiliano, occorre sottolinearlo, all'ultimo tampone prima della sfida di questa sera era risultato negativo.

La società giallorossa, da parte sua, si è immediatamente messa in contatto con le autorità sanitarie competenti e per il momento la squadra non dovrà entrare in bolla, come stabilito dal protocollo. La Roma continuerà a monitorare la situazione con particolare attenzione, come d'altronde sempre fatto fin qui.