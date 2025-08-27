Roma, Massara in missione a Londra: Sancho dice no, all-in su George. Si tratta anche per Tsimikas

Frederic Massara è alle prese con una missione di mercato intensa a Londra. Nelle scorse ore, il direttore sportivo della Roma è volato in Inghilterra, per incontrare diversi interlocutori importanti. Il primo summit in terra britannica ha riguardato l’agente di Jadon Sancho, obiettivo primario dei giallorossi per il reparto offensivo. Dopo settimane di attesa, nella serata di ieri è arrivata la risposta definitiva: un no al quinquennale da 4,5 milioni netti proposto dalla Roma. Alla base del rifiuto ci sono le alte commissioni richieste dall’entourage e il fatto che al Manchester United il giocatore percepisce un ingaggio ben più elevato. Una doccia fredda per il club di Trigoria, che aveva puntato forte sull’inglese.

Per questa ragione, Massara ha deciso di fare all-in per Tyrique George, individuato come alternativa all’ex Borussia Dortmund. Il giocatore ha dato apertura al trasferimento alla Roma, nonostante su di lui ci sia l’interesse di diversi club. La società giallorossa, pur di assicurarselo, è disposta a investire circa 20 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, ipotesi gradita da George, che non sarebbe convinto di partire per un prestito. I contatti tra Massara, il Chelsea e l’entourage del calciatore per arrivare alla stretta di mano il prima possibile sono fitti: nella giornata di oggi sono attese novità.



Non solo attacco: nella missione londinese, è rientrato anche Kostas Tsimikas. Il terzino greco del Liverpool è un profilo gradito per dare maggiore profondità alla corsia di sinistra, vista l’imminente cessione di Anass Salah-Eddine. A differenza di George, Massara può aspettare qualche giorno in più sul fronte Liverpool: la Roma spinge per ottenere un prestito con diritto di riscatto, ma resta da capire se i Reds si accontenteranno di questa formula.