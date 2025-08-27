Hojlund verso il Napoli, Giordano: "Lui, Lucca e poi Lukaku: niente male come attacco"

Si fa sempre più calda la pista che porta a Rasmus Hojlund in casa del Napoli. L'ex attaccante azzurro Bruno Giordano ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare di questo possibile rinforzo per l'attacco della squadra di Antonio Conte, alla ricerca di gol dopo il serio infortunio patito da Romelu Lukaku.

"Per sostituire Lukaku migliore scelta il Napoli non avrebbe dovuto farla" - spiega Giordano - ". E dietro quest’investimento c’è anche lungimiranza, perché adesso De Laurentiis sta opzionando il futuro, sa bene che l’anno prossimo non dovrà spendere, avrà due attaccanti giovani e uno che potrà aiutarli a crescere. Niente male come batteria offensiva".

Poi aggiunge: "Hojlund mi piace perché è moderno e anche antico, sa stare dentro l’area o attaccare la profondità, puoi andare a giocarci addosso se stai in difficoltà oppure lanciarlo a campo aperto. Può fare reparto da solo e avere al fianco Lucca. Offre tante possibilità. Difficoltà a Manchester? Come per tutti. E poi, McTominay lo dimostra, dentro ad un’idea di calcio forte, si possono dimenticare le difficoltà del passato. E poi lui è passato dall’organizzazione di Gasperini, che gli faceva arrivare trenta palloni a partita, a una situazione di disagio collettivo".