Roma, orgoglio Gollini: "Dimostrati grandi attributi. Rosso a Malen? Non ne abbiamo parlato"

Il portiere della Roma, Pierluigi Gollini, che oggi ha esordito da titolare per effetto dell'infortunio di Svilar (e senza subire gol), ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Como: "La cosa più importante è che abbiamo dimostrato di avere dei grandi attributi, che siamo una squadra tosta e solida. Rimanere in dieci a Como con così tanto da giocare non è mai facile. Credo sia un punto guadagnato per come si è messa la partita. Nel primo tempo si è visto che potevamo essere pericolosi anche se loro tenevano tanto la palla, si sapeva che sarebbe andata così, ma poi dopo il rosso ci siamo messi lì a difendere con carattere e cuore".

Avete commentato l'espulsione di Malen?

"No, Donny ha dato il cinque a tutti rientrato in spogliatoio, abbiamo parlato degli ultimi minuti della partita".

Soddisfatto del percorso?

"Molto, un po' la ruota della vita che gira. Negli ultimi anni non ho giocato e raccolto tanto, ma quando uno ci mette sempre il massimo e si comporta bene alla fine nel calcio la ruota gira sempre e arrivano le occasioni per riprendersi le occasioni".