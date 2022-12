Roma, Pellegrini: "I due gol nei derby e quello al Leicester tra i miei gol più importanti"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è stato incluso da Goal.com nella lista dei migliori 50 calciatori dell'anno ed è stato intervistato per capire quali siano stati i suoi punti di riferimento: "Ogni ragazzo romano della mia età ha avuto questi due punti di riferimento: Totti e De Rossi. Hanno indicato la via a tutti i bambini innamorati della Roma. Da piccolo stravedevo anche per Ronaldinho, ti trasmetteva felicità e serenità giocando a calcio".

Quali sono stati i suoi gol più importanti?

"Di goal significativi ne ricordo parecchi, sicuramente i due nei derby. Mi viene in mente anche quello al Leicester, fondamentale per la nostra cavalcata in Conference League".

Qual è l'ovazione più grande ricevuta?

"L’ovazione che ho nel cuore è quella nel derby vinto 3-1 con un mio goal di tacco. Sia io sia la squadra venivamo da un momento difficile, c’era una partita da vincere e lo abbiamo fatto. È una di quelle che mi è rimasta più impressa".

Qual è l'avversario che ha incrociato con maggiore piacere?

"Ce ne sono tanti, ma io sono un grande fan di Messi e aver giocato contro di lui è stata veramente una grande emozione".