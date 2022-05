Roma, Pellegrini: "Ora siamo una squadra. In altri tempi non sarebbe finita così"

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha risposto alle domande di Sky dopo il successo in semifinale di Conference League sul Leicester: "Non abbiamo mai avuto dubbi sui tifosi, diciamo che si può giocare in tante maniere però oggi era da giocare tutti quanti insieme e l'abbiamo fatto".

Esordio in Serie A 7 anni fa, con De Rossi capitano. Oggi che consigli dai, con lo stesso ruolo, a Zalewski?

"A Nicola in particolare dico sempre di non limitare mai le sue caratteristiche, lo sprono sempre a cercare di ritagliarsi gli spazi per l'uno contro uno. E poi gli dico sempre di provare qualsiasi cosa gli passi per la mente: solo così penso che possa migliorare, la sua crescita è impressionante".

31 anni senza una finale europea, quanto c'è di Mourinho in tutto questo?

"Penso che il lavoro del mister sia sotto gli occhi di tutti. Al di là delle individualità, penso che collettivamente si percepisca una Roma forte, una Roma squadra. E questa cosa ci piace: siamo cresciuti tanto durante l'anno, siamo partiti bene e poi abbiamo avuto un calo. Ora ho l'impressione che siamo una squadra vera: abbiamo segnato subito e poi è finita così, in altri tempi non sarebbe successo".

Perché siete così bravi sulle palle inattive?

"Diciamo che è una cosa che proviamo in allenamento. E poi secondo me c'è tanto dell'individualità: è importante mettere bene la palla e abbiamo tanti giocatori che possono farlo benissimo. Diciamo che abbiamo tanta scelta sia in entrata che in uscita, e poi abbiamo giocatori forti di testa. Abbiamo avuto tante altre occasioni per segnare e non l'abbiamo fatto".

Che serata è per te questa?

"Meravigliosa, mi permetto di giocare una finale che non ho mai avuto l'occasione di giocare. Ho disputato tre semifinali e ce l'hanno ricordato tutti, sono contento che sia cambiata la storia rispetto agli altri anni. Io penso sempre il giorno dopo a fare meglio di quanto fatto il giorno prima: questo mi aiuta a stare sempre sul pezzo e dare tutto per la Roma".