Roma, Pinto: "In questi 5 mesi siamo cresciuti. Zaniolo? Soddisfatti di lui, non ci sono problemi"

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato prima della sfida contro il Bodo tornando anche alla partita del girone che finì con un clamoroso 6-1 per i norvegesi: “Magari è stata la partita più brutta della nostra vita, ma le grandi squadre e i grandi uomini imparano da queste serate. Abbiamo cambiato modulo, gioco e dopo cinque mesi siamo cresciuti e siamo una squadra diversa. Siamo qui per vincere per noi e per i tifosi che sono qui. Voglio dedicare un pensiero per la famiglia di Mascetti, un uomo molto importante per la Roma, che ci ha lasciato oggi, dobbiamo vincere anche per lui".

Qual è la situazione di Zaniolo?

"A Roma si parla sempre di mercato. Questa è la prima stagione dopo due gravi infortuni, deve ritrovare il campo con un fisico nuovo e la fiducia. Siamo soddisfatti di lui e non ci sono problemi. Ora deve solo pensare a recuperare dal piccolo problema fisico".

Il campo sintetico è un problema?

"Sappiamo che è un calcio diverso, vorremmo giocare sempre su un prato buono, ma non ci sono scuse. In Norvegia poi è più difficile rispetto a Roma trovare campi in erba e lo capiamo".