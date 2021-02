Roma, Pinto pensa già al dopo Dzeko: Belotti e Jovic tra i nomi sul taccuino

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dg della Roma Tiago Pinto sta già facendo le prime valutazioni di mercato in vista della prossima stagione. Il settore di cui si sta occupando è quello dell'attacco soprattutto in vista del quasi certo addio di Edin Dzeko. Sono tre i nomi che piacciono molto alla dirigenza giallorossa: Belotti, che presto dovrà decidere se legarsi ancora al Torino o fare un altro passo in avanti nella propria carriera; Vlahovic della Fiorentina, che da emergente di successo si sposerebbe bene con la permanenza di Mayoral; e Luka Jovic, che l'Eintracht non riscatterà per 40 milioni di euro e che tornerà al Real ma con l'intento di riniziare a segnare altrove.