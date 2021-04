Roma, quanto ti manca Mkhitaryan. Ma il rientro slitta e il futuro è un rebus

vedi letture

Ci si accorge dell’importanza di una persona quando la si perde. Esattamente questo è successo alla Roma con Mkhitaryan. L’armeno è ormai fermo ai box da quasi un mese la squadra di Fonseca si scopre Miki-dipendente. In campionato ha saltato tre partite, sarebbero potute essere di più senza sosta, ma il risultato è che senza l’armeno i giallorossi non vincono. Quest’anno è mancato quattro volte in campionato e solo contro lo Spezia è arrivata una vittoria, tra l’altro all’ultimo secondo grazie a Pellegrini. In tutte le altre occasioni la Roma non non ha mai portato a casa i 3 punti. Il ruolino di marcia infatti recita: sconfitta a Parma, poi contro il Napoli e infine pareggio a Reggio Emilia con il Sassuolo. Tre partite che combaciano con le ultime tre di campionato in cui Mkhitaryan non era a disposizione per una lesione al soleo che lo sta tenendo fermo più del previsto. Anche contro l’Ajax giovedì, il forfait sembra ormai annunciato e la speranza di Fonseca è di riaverlo nel weekend per la gara con il Bologna o al più tardi per il ritorno dell’Europa League. Certo è che in una situazione come quella dei giallorossi, con gli attaccanti che non segnano o lo fanno con il contagocce, Mkhitaryan diventa imprescindibile. Gli undici gol fin qui segnati spesso hanno coperto le lacune di alcuni suoi compagni come Dzeko e Mayoral, ma le prime avvisaglie di dipendenza dal trequartista ex Arsenal si sono incominciate a vedere dopo la gara del 31 gennaio contro il Verona, l’ultima in cui l’armeno ha segnato. Da quel momento in poi ha iniziato a pagare un po’ di stanchezza perché fino al momento dell’infortunio era il giocatore più utilizzato della rosa e da anni non gli succedeva di avere questa continuità. Abbassata l’intensità, però, sono iniziate a venire a mancare anche le prestazioni della Roma che ora contro l’Ajax avrebbe disperatamente bisogno del suo calciatore più forte, ma al quale dovrà ancora rinunciare. Inoltre inizia a preoccupare anche il ritardo del rinnovo di Mkhitaryan con la Roma. Da contratto ha già raggiunto tutti gli obiettivi per far sì che scatti il prolungamento in automatico per un’altra stagione. Raiola, però, continua a prendere tempo per capire quali saranno le ambizioni del club giallorosso a fine anno in vista della prossima stagione. Per questo il giocatore non ha ancora esercitato la contro clausola a disposizione che gli permette di accettare il rinnovo già adesso. Una situazione che Pinto ha definito sotto controllo qualche mese fa, ma che ora un minimo di preoccupazione la desta perché il futuro della Roma è tutto da scoprire e il club avrebbe fatto volentieri a meno anche di un’altra incognita.