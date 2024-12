Roma, Ranieri apre all'addio di Pellegrini: "Valuteremo possibili offerte. Spero resti, ma deve volerlo"

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri, in conferenza stampa, ha parlato anche delle tantissime voci riguardanti il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso col suo arrivo in panchina è finito un po' ai margini e anche per questo motivo sono emerse diverse voci di mercato sul suo conto, su tutte quella legata all'interesse del Napoli col possibile scambio con Giacomo Raspadori.

La sua posizione su Pellegrini, qual è?

"Il giocatore gode di tutta la mia fiducia, perciò se verranno offerte le valuteremo come tutte le altre, né più né meno. Io mi auguro che lui possa restare qui con noi, ma vorrei che anche lui fosse contento di stare con noi".

Mile Svilar, che tipo di gioco le chiede? E a chi lo paragona?

"Non voglio fare nessun paragone. Sta facendo molto bene. Lui sa che può iniziare l'azione da dietro ma anche inviare lungo. Lascio - una volta che sono tutti catechizzati - di fare quello che sentono. Io cerco di dare le nozioni ma loro devono fare quello che sentono. Lui sa quando deve accelerare o rallentare".

Cosa ne pensa di Saelemaekers? Si pensa già al futuro?

"Saelemaekers si è ambientato benissimo a Roma e noi lo vogliamo tenere. Vediamo come si sviluppano le cose anche con Abraham".