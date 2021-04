Roma, Veretout: "Non ho ancora i 90'. Ora rialziamo la testa in Europa contro l'Ajax"

Dopo il 2-2 contro il Sassuolo, il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Roma TV proiettandosi anche verso l'andata di Europa League contro l'Ajax: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che gioca molto bene, ci abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo pareggiato, non è sufficiente ma non è neanche male, restano nove partite e dobbiamo vincerle quasi tutte per arrivare il più in alto possibile”.

Le mie condizioni?

“Sto bene, non ho ancora i 90 minuti ma ho lavorato molto bene in queste settimane. Mi sento bene, spero di continuare così. Vediamo la prossima settimana”.

L'Europa League per reagire?

“Giovedì abbiamo una partita importante per noi, vogliamo subito rialzare la testa”.