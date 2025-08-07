Roma, Ziolkowski regalo di ferragosto: 6 milioni più bonus al Legia. E un "favore"

Serviva la spinta di Gian Piero Gasperini, ma ora la Roma non si ferma più. Infatti entro la prossima settimana, secondo quanto riportato da SportMediaset, il club giallorosso è pronto ad abbracciare il suo nuovo colosso centrale per la retroguardia: si tratta di Jan Ziolkowski, 1,94 metri e classe 2005 che andrà ad aggiungersi alla batteria di difensori già presenti.

Il Legia Varsavia ha dato l'ok alla chiusura dell'operazione, perciò il trasferimento del giocatore polacco ormai è solo questione di tempo: l'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 6 milioni più 1,5 milioni di bonus. Tuttavia, c'è una richiesta da parte dei Legioniści: aspettare i playoff di Europa League che dovranno giocare contro l’AEK Larnaca. Dopo il match di ritorno previsto per il 14 agosto, ci sarà il semaforo verde definitivo per l'arrivo di Ziolkowski. A Roma lo attenderà un contratto di cinque anni, valido fino al 2030.

Le ultime su Echeverri

Claudio Echeverri vuole solo la Roma. Ha chiarito la propria posizione con il Manchester City, che avrebbe voluto "parcheggiarlo" al club satellite del Girona ma l'argentino di 19 anni non ha dato il proprio benestare. E ora starebbe aspettando solo i giallorossi. Così come il direttore sportivo Massara una risposta da parte dei citizens in merito all'offerta formulata di un prestito secco con riscatto a 35 milioni e controriscatto a 40 milioni. Il vincolo che il City è destinato ad accettare è che, tenendo conto della concorrenza presente tra le fila di Guardiola, Echeverri necessita di minutaggio ed espressione. Perciò nel peggiore dei casi dovrebbero accettare l'operazione con la Roma e pagare, eventualmente, 5 milioni di una valorizzazione del giocatore.