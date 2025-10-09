Zielinski gol e la Polonia vince in amichevole. Esordio per il romanista Ziolkowski
TUTTO mercato WEB
Piotr Zielinski decisivo nella Polonia nell'amichevole vinta contro la Nuova Zelanda. A Chorzów basta un gol dell'interista, per l'occasione capitano. Da segnalare l'esordio in nazionale maggiore di Jan Ziolkowski, difensore di proprietà della Roma. Solo panchina per il bolognese Skorupski.
Domenica la Polonia giocherà una partita di qualificazione ai Mondiali in Lituania, la squadra è attualmente seconda nel suo girone a 3 punti di distanza dall'Olanda capolista.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Serie A
Serie B
Serie C
Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Calcio femminile