Ziolkowski: "Sono un difensore, ho un piano per la mia carriera e volevo passare per l'Italia"

Il giovane centrale Jan Ziolkowski, tra i volti nuovi arrivati alla Roma durante il mercato estivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale polacca all'emittente sportowy.net. “La Serie A è ovviamente di un altro livello. - ha detto parlato dei primi mesi in Italia - Questo è stato un aspetto fondamentale del trasferimento. Ogni settimana ti confronti con giocatori migliori e semplicemente cresci. Sono un difensore, ho un piano per la mia carriera. Volevo passare per l'Italia e si è presentata questa opportunità".

Sulla Nazionale?

"Spero che vinceremo due partite, prima quella amichevole e poi quella di qualificazione. Spero di poter partecipare. Non importa contro quale avversario giochiamo, vogliamo scendere in campo e vincere ogni partita".

Recentemente sul giocatore si è espresso anche Gian Piero Gasperini: "Ghilardi e Ziolkowski stanno facendo bene, si allenano con impegno e arriverà anche il loro momento. Tra virgolette, la loro sfortuna – o fortuna per la Roma – è che davanti hanno quattro giocatori che stanno facendo qualcosa di notevole, e io guardo sempre alla squadra. In questo momento Celik, Hermoso, Ndicka e Mancini stanno dando un contributo molto efficace e importante per la Roma. Al di là delle situazioni individuali, ciò che conta di più è sempre l’aspetto collettivo".