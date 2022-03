Romagnoli e un addio al Milan sempre più vicino. Può essere lui il dopo Luiz Felipe alla Lazio

Alessio Romagnoli da capitan presente e capitan futuro a giocatore che rischia sempre più di andare via a parametro zero. Pare essere questo il destino del difensore centrale arrivato al Milan dalla Roma per 25 milioni di euro. All'epoca il classe '95 era reduce dall'ottima stagione con la maglia della Sampdoria e in casa rossonera tutti avevano immaginato per lui un futuro in linea coi grandi difensori del passato milanista.

Il rinnovo non arriva e la Lazio è in pressing

Da mesi il giocatore, tramite il suo agente Mino Raiola, discute col club rossonero del prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Quindi fra pochi mesi. Ma sul piatto della bilancia i temi da affrontare sono tanti e non tutti semplici da sbrogliare: il primo è di carattere economico, visto che lo stipendio di Romagnoli è ancora tarato sul vecchio accordo che prevedeva un compenso extralarge da circa 6 milioni a stagione. Troppi in senso assoluto per gli attuali parametri rossoneri. C'è poi la questione tecnica: col passare dei mesi Romagnoli non è più stato l'intoccabile di un tempo e anche in ottica futura il suo profilo non sembra essere in cima alle potenziali gerarchie di Stefano Pioli. Da qui le difficoltà nella trattativa e gli scenari possibili futuri. Maurizio Sarri lo stima e la Lazio da mesi ha messo gli occhi su di lui come sostituto del partente Luiz Felipe, destinato al Betis. Tanto che nelle ultime settimane il club sembra aver fatto passi concreti in tal senso, mettendo sul piatto un contratto da oltre 3 milioni più bonus a stagione per i prossimi 5 anni. Una proposta invitante su cui il giocatore sta riflettendo, in attesa di eventuali altri sondaggi e del probabile incontro fra il suo entourage e il ds Igli Tare.