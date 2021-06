Ronaldo prende tempo e blocca il mercato della Juve. I piani bianconeri con e senza CR7

Il mercato della Juventus, scrive Tuttosport, è bloccato da Cristiano Ronaldo. Il portoghese che sta continuando a battere record all'Europeo è concentrato per il momento solo e soltanto sul torneo itinerante e sulla prossima sfida al Belgio. Del futuro, alla Juventus o altrove, per il momento non vuol neanche sentirne parlare. Il tema sarà affrontato solo al termine di Euro2020, con l'evidente risultato che la Juventus è bloccata almeno sul mercato attaccanti.

In caso di permanenza alla Continassa, con Morata e Dybala, la Juventus punterebbe a prendere solo una quarta punta, un profilo giovane che possa accettare la panchina e farsi trovare pronto nel momento del bisogno. In caso di addio, invece, si aprirebbero altre strade. Per il suo cartellino, eventualmente, la Juventus chiederebbe 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai bianconeri di non mettere a bilancio una minusvalenza. Il risparmio sull'ingaggio sarebbe invece superiore ai 30 milioni. Una cifra che, sommata, Cherubini e Allegri dirotterebbero integralmente sul nuovo grande attaccante. Ed in tal senso, il nome di Gabriel Jesus del Manchester City resta in cima alla lista.