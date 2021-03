Ronaldo-Real Madrid, As: la Juventus non opporrà resistenza se è questa la sua volontà

Per ora Cristiano Ronaldo non si è esposto ufficialmente circa il suo futuro, ma dalla Spagna continuano a rimbalzare voci che lo vedrebbero ben disposto ad un ritorno al Real Madrid. Lo scrive anche il quotidiano iberico As, secondo cui l'asso portoghese tornerebbe con piace e la Juventus, di par suo, non si opporrebbe alla decisione se questa dovesse essere comunicata al club dallo stesso CR7.