Ronaldo torna in Portogallo, Chiellini prepara il Porto allo sbarco di CR7: il video

vedi letture

Nel corso della lunga conferenza stampa odierna, il capitano della Juvnetus, Giorgio Chiellini, ha parlato anche del ritorno in Portogallo di Cristiano Ronaldo. "Non scopro di certo io che Cristiano è speciale, è stato un valore aggiunto per la squadra ed è stata una fortuna potersi allenare con lui nel quotidiano per cogliere quei segreti che l'hanno fatto diventare il campione che è. Domani si gioca in Portogallo e siamo certi che avrà voglia di fare gol e fare bene". Questo il video delle parole del centrale toscano proposto da Tuttomercatoweb.com.