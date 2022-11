Rui Patricio ai tifosi della Roma: "Grazie per il supporto. Quando torneremo, vinceremo più gare"

Con una storia su Instagram, il portiere della Roma Rui Patricio ha lanciato un messaggio al termine di questo primo stralcio di campionato: "Ieri (contro il Torino, ndr) non è stato il modo migliore per chiudere il 2022, ma quando torneremo vinceremo tante partite insieme. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto incondizionato". Rui Patricio sarà impegnato col suo Portogallo in Qatar.