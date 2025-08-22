La proposta di De Laurentiis: "Serie A da 16 squadre. In chiaro su Rai e Mediaset"

Aurelio De Laurentiis immagina una Serie A diversa. Nella lunga intervista rilasciata a Paolo Condò sulle pagine di 7, inserto del Corriere della Sera, il presidente del Napoli ha ricordato la battaglia contro l’ingresso dei fondi nel calcio italiano - “ci siamo trovati a combattere fianco a fianco con Andrea Agnelli e abbiamo vinto” - per poi soffermarsi su come immagina il massimo campionato italiano.

“Spero che dimagrisca”. L’idea di ADL è ridurre la Serie A, non solo da 20 a 18, ma addirittura a sedici: “Come nel 1986, eviterebbe che i calciatori si usurino bruciando il loro valore. Un torneo a 16 quadre eviterebbe anche quelle partite con poche migliaia di spettatori in Tv che indeboliscono la credibilità commerciale del calcio”. Chi si oppone a questa riduzione sottolinea come diminuirebbero anche gli introiti da diritti Tv, ma per De Laurentiis questo è un falso problema, dato che aumenterebbe il valore della singola partita.

Serie A in chiaro? Nel corso della chiacchierata, il patron del Napoli ha parlato anche di un suo vecchio cavallo di battaglia: “È maturo il tempo perché Giorgia Meloni tolga il tetto pubblicitario alla Rai, per finanziare tutta la Serie A in chiaro, tra la rete di stato e Mediaset”. Questo aiuterebbe il calcio a competere con le grandi competizioni internazionali: “Le soluzioni sono due, andare in chiaro dando i ricavi delle pubblicità ai club, o puntare sui tifosi attraverso la Pay per View”.