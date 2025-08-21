Ufficiale Piaceva all'Udinese, ma ha scelto Ryan Reynolds. Doyle saluta il City e va al Wrexham

Il Wrexham ha ufficialmente annunciato sui propri canali l'acquisto di Callum Doyle dal Manchester City con un affare che potrebbe raggiungere un totale di 8 milioni di sterline. Secondo quanto riferito da Sky Sports News, il trasferimento prevede un pagamento iniziale di 5 milioni di sterline, con ulteriori 3 milioni in bonus legati a obiettivi futuri.

Contratto quadriennale per Doyle

Il difensore di 21 anni ha firmato un contratto quadriennale con il club gallese di proprietà degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, che punta a consolidare la propria posizione in Championship dopo un periodo di grandi investimenti. La mossa arriva dopo che Doyle ha trascorso diverse stagioni in prestito, ma ha sempre espresso il desiderio di un trasferimento permanente.

Le prime parole di Callum Doyle

Doyle, cercato nelle scorse settimane anche dall'Udinese, ha commentato così il suo trasferimento ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Sono entusiasta di unirmi al Wrexham. Desideravo un trasferimento permanente da un po’ di tempo e non vedo l'ora di iniziare. Ho seguito il club da lontano e ho tenuto un occhio attento sul suo percorso. Ora sono felice di farne parte".