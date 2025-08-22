Elmas vuole il Napoli: gli azzurri offrono il prestito con diritto, braccio di ferro col Lipsia

"Torna a casa Elmas". Il Corriere dello Sport di oggi torna a parlare del futuro di Eljif Elmas, l'elemento che nelle strategie del Napoli completerebbe il pacchetto degli esterni offensivi di mister Conte.

La formula proposta dal Napoli

Venduto a gennaio 2024 al Lipsia per 24 milioni di euro, dopo essere arrivato nel 2019 dal Fenerbahce per 17,7 bonus inclusi, il jolly macedone ha regalato al Napoli un'importante plusvalenza, ma il suo ritorno oggi potrebbe rappresentare un vero affare. Questo perché Aurelio De Laurentiis punta a riprenderselo circa alla metà di quanto incassato un anno e mezzo fa, inserendo una formula che possa diluirne il costo: prestito oneroso con diritto di riscatto a 11-12 milioni. Nessun obbligo, visto che gli azzurri non sono convinti.

Elmas vuole solo gli azzurri

l Lipsia, dal canto suo, spingeva e spinge tuttora per la cessione a titolo definitivo, proprio come richiesto al Torino nelle scorse settimane. Ma i tempi stringono, Elmas è fuori dal progetto e i contatti coi partenopei restano fitti. La volontà del giocatore e del Napoli è chiara, ed è quella di riabbracciarsi quanto prima. Adesso resta "solo" da convincere il club tedesco, la cui posizione potrebbe ammorbidirsi da qui alla fine delle trattative.