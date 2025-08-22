Juventus, Nico Gonzalez l'altro tappo al mercato: il punto sulla trattativa con l'Atletico

Non solo Dusan Vlahovic, il secondo "tappo" al mercato in entrata della Juventus in questi ultimi giorni di trattative è rappresentato da un altro ex calciatore della Fiorentina: Nico Gonzalez. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che racconta i retroscena del tira e molla tra Juve e Atletico Madrid per l'esterno d'attacco argentino.

L'Atletico offre Molina, la Juve vuole solo cash

Per arrivare a Nico il club spagnolo vuole mettere sul piatto il cartellino di Nahuel Molina, laterale ex Udinese che cerca una nuova sistemazione per rilanciarsi e tornerebbe volentieri a giocare in Serie A, ma i bianconeri preferirebbero incassare soldi e poi spostarsi su Edon Zhegrova, più offensivo e più jolly rispetto all'argentino.

Juve-Zhegrova, c'è già l'accordo

La Vecchia Signora ha già un'intesa di massima col giocatore sulla base di un accordo quinquennale da 2,5 milioni di euro circa, manca però quello con il Lilla che realisticamente può arrivare per 15 milioni più 5 di bonus, sebbene le prime richieste fossero lievemente più alte. Una cosa è certa: Zhegrova ha già deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza fra un anno e il Lille vuole assolutamente evitare un Jonathan David-bis (addio a parametro zero, proprio per accarsarsi alla Juve).